I 5 migliori libri sullo iaido

Lo iaido è un’arte marziale giapponese, un termine con un’accezione abbastanza complessa che può essere tradotta in italiano con “la via della presenza mentale e della reazione immediata”. Si tratta di un’arte marziale che si concentra soprattutto sull’utilizzo della spada che diventa un’estensione del corpo piuttosto che un’arma. La stessa disciplina sottolinea, inoltre, l’importanza della concertazione mentale. Come per altre arti marziali giapponesi, anche per lo iaido ci sono varie kata (mosse) principalmente incentrate sulle tecniche per sguainare la spada oltre che per tagliare e per rinfoderare lo stesso strumento.

Lo iaido pone anche una forte enfasi sugli aspetti spirituali e filosofici; l’obiettivo principale è quello raggiungere la pace interiore e l’armonia attraverso la pratica dell’arte piuttosto che offendere o ferire qualcuno. La stessa pratica è diventata una vera e propria forma di meditazione in Giappone tanto che viene usata anche come mezzo per alleviare lo stress.

In italiano ci sono moltissimi libri sullo iaido e quei pochi che esistono su Amazon affrontano generalmente la storia e la filosofia di quest’arte marziale oltre alle tecniche e alle varie posizioni. Alcuni libri approfondiscono possono anche esplorare i benefici mentali ed emotivi.

Una delle scelte più interessanti su Amazon è Heijoshin no ken , una sorta di manuale pubblicato in maniera indipendente sul sito che descrive quest’arte marziale approfondendo anche alcuni aspetti “nascosti” al mondo occidentale tra cui il controllo del corpo e della postura.

Lista dei migliori libri sullo iaido su Amazon

Di seguito la “classifica” dei 5 migliori libri sullo iaido che sono presenti su Amazon in versione italiana:

Essenza dello Iaido. Il gesto… in un universo

Titolo: Essenza dello Iaido

Sottotitolo: Il gesto… in un universo

Note: nuova edizione

ISBN-13: 978-8831381246

Autore: Maurizio Palombi

Editore: Nisroch

Edizione: New (20 marzo 2021)

Pagine: 154

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Lo iaido. L’arte di tagliare l’ego con la spada

Titolo: Lo iaido

Sottotitolo: L’arte di tagliare l’ego con la spada

ISBN-13: 978-8827229088

Autore: Michel Coquet

Traduttore: Maria Vieri Manetti

Editore: Edizioni Mediterranee

Edizione: 2 maggio 2019

Pagine: 216

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Iaido avanzato. Arte giapponese di sguainare

Titolo: Iaido avanzato

Sottotitolo: Arte giapponese di sguainare

ISBN-13: 978-8888911410

Autore: Sueyoshi Akeshi

Editore: Jute Sport

Edizione: 11 giugno 2009

Pagine: 112

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Iaido. L’arte giapponese di sguainare

Titolo: Iaido

Sottotitolo: L’arte giapponese di sguainare

ISBN-13: 978-8888911267

Autore: Sueyoshi Akeshi

Editore: Jute Sport

Edizione: 11 marzo 2008

Pagine: 112

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri sullo iaido





Tabella riepilogativa dei migliori libri sullo iaido