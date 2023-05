I 5 migliori libri sullo scambismo

Lo scambismi è una pratica che si basa sullo scambio dei partner e che implica la non monogamia consensuale. In sostanza coppie intraprendono attività sessuali con altre coppie o individui. Secondo i fautori dello scambismi questa pratica arriva addirittura a rafforzare e a migliorare le relazioni favorendo la comunicazione aperta, la fiducia e il consenso reciproco. Le coppie scambiste possono godere di una migliore comunicazione, maggiore intimità e una connessione più profonda.

Di cosa parlano i libri sullo scambismo?

Non ci sono tantissimi libri su questo argomento su Amazon in lingua italiana. Ne abbiamo trovato cinque che sembrano interessanti. Alcuni libri si concentrano su esperienze e riflessioni personali, portando i lettori in un viaggio attraverso l’esplorazione dello stile di vita da parte dell’autore. Altri titoli adottano un approccio più distaccato oppure fungono da vera e propria guida per coloro che desiderano esplorare da soli questo stile di vita di coppia (è il caso del primo libro della lista, Scambiando s’impara , un testo di oltre 300 pagine in cui l’autrice spiega, in maniera anche ironica, cos’è lo scambismo attraverso il racconto delle esperienze personali).

Altri dettagli

Mentre il libro più breve in termini di numero di pagine è di circa 130 pagine, ci sono alcuni libri che superano le 300 pagine, fornendo ai lettori un’esplorazione approfondita dell’argomento. Il libro più lungo di questa raccolta si estende su oltre 300 pagine (il primo e il secondo della lista).

Per quanto riguarda le date di pubblicazione, i libri vanno dal 2015 alle edizioni più recenti pubblicate nel 2020.

Lista dei migliori libri sullo scambismo su Amazon

Ecco l’elenco dei 5 migliori libri sullo scambismo che sono presenti su Amazon:

Scambiando s’impara: Guida ragionata allo scambismo

Titolo: Scambiando s’impara

Sottotitolo: Guida ragionata allo scambismo

ISBN-13: 978-1091520905

Autore: Alain Rastain

Collaboratore: Paula Allen

Collaboratore: Paola Vatrignon

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 306









Una vita da scambista

Titolo: Una vita da scambista

ISBN-13: 978-8869362385

Autore: Parisi (Eroscultura Editore) Barbara

Editore: Eroscultura Editore

Edizione: Unexpurgated (23 ottobre 2020)

Pagine: 330









Una vita da illuminati: Viaggio nel mondo scambista presi per mano da una di loro

Titolo: Una vita da illuminati

Sottotitolo: Viaggio nel mondo scambista presi per mano da una di loro

ISBN-13: 978-8869361661

Autore: Daniela Pastorino

Editore: Eroscultura

Edizione: 19 aprile 2019

Pagine: 134









LA METAMORFOSI: Scambisti per caso

Titolo: LA METAMORFOSI

Sottotitolo: Scambisti per caso

ISBN-13: 9798802007440

Autore: Alberto Guerra

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 143









La bibbia dello scambio di coppia – vol. I: Vol. 1

Titolo: La bibbia dello scambio di coppia – vol. I

Sottotitolo: Vol. 1

ISBN-13: 978-8891090799

Autore: Christian Pettini

Editore: ilmiolibro self publishing

Edizione: 3 marzo 2015

Pagine: 168













