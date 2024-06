I 7 migliori libri sulla scrittura giornalistica

La selezione in questa pagina approfondisce l’arte e il mestiere del giornalismo concentrandosi soprattutto sulla scrittura che è probabilmente la principale forma di comunicazione in questo campo.

Di cosa parlano i libri sulla scrittura giornalistica

MANUALE DI SCRITTURA GIORNALISTICA di Ugo Cardinale fornisce una guida per padroneggiare la scrittura giornalistica. Il libro sottolinea l’importanza del linguaggio in vari formati mediatici, dai giornali tradizionali al giornalismo online. Combina rigore scientifico e strumenti pratici. È una risorsa essenziale per gli studenti di giornalismo che cercano di sviluppare capacità di comunicazione efficaci.

Il curioso giornalista di Mario Nanni e Santo Strati esplora le complessità del giornalismo. Offre aneddoti, approfondimenti storici e consigli pratici consiglio. Affronta le sfide poste dalle nuove tecnologie e da Internet. Fornisce una risorsa preziosa sia per i giornalisti alle prime armi che per quelli esperti. Il libro comprende un pratico dizionario di termini giornalistici e un’appendice con consigli essenziali per scrivere e intervistare, volti a potenziare la preparazione agli esami professionali.

Semiotica del testo giornalistico di Anna Maria Lorusso e Patrizia Violi esamina come i giornali italiani si sono evoluti da semplici fonti di notizie a piattaforme per commenti e racconti. Il libro discute le strategie utilizzate per creare un senso di realtà negli articoli giornalistici, analizzando le tecniche semiotiche che fanno apparire alcuni giornali più credibili e accattivanti.

Grammatica del giornalismo di Luciano Santilli è una guida esaustiva che copre oltre 1.000 argomenti legati alla scrittura giornalistica. Include consigli su grammatica, sintassi, tecniche di intervista e considerazioni legali. Offre un manuale dettagliato per una comunicazione chiara, concisa ed elegante attraverso vari media. Le recensioni ne lodano la completezza e l’utilità pratica, anche se alcuni lo trovano eccessivamente dettagliato.

Scrivere di scienza di Daniele Gouthier con prefazione di Roberta Villa si concentra sull’importanza di comunicare efficacemente i contenuti scientifici. Il libro fornisce esercizi pratici e migliori pratiche per scrivere di scienza, dalla creazione di pannelli espositivi alla sceneggiatura di video.

Scrivere di sport di Federico Vergari è un manuale appassionato per scrivere di sport. Copre gli elementi essenziali del giornalismo sportivo. Fornisce strutture narrative, esempi notevoli ed esercizi per aiutare gli scrittori a raccontare storie sportive avvincenti.

Luoghi comuni di Fabrizio Binacchi, con contributi di Angelo Varni e Pasquale De Bonis, e un’introduzione di Camilla Ghedini, critica i luoghi comuni e le frasi comuni usate nel linguaggio giornalistico italiano. Offre uno sguardo ironico e penetrante su come queste espressioni possano sia chiarire che oscurare le notizie. Il libro incoraggia i giornalisti ad arricchire il proprio vocabolario ed evitare un linguaggio stereotipato.

