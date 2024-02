I 8 migliori libri di Giorgio Vallortigara

Giorgio Vallortigara (1959) è un neuroscienziato italiano rinomato per i suoi contributi alla comprensione del comportamento animale, delle neuroscienze e della fisiologia. La sua ricerca, spesso pubblicata su riviste prestigiose come Nature e Science, esplora la lateralizzazione cerebrale nei vertebrati, la cognizione spaziale negli uccelli e le predisposizioni biologiche per il riconoscimento di agenti animati attraverso vari modelli animali. I testi selezionati trattano argomenti come la coscienza, la cognizione animale e le capacità della mente umana.

Di cosa parlano i libri di

Pensieri della mosca con la testa storta esplora la prospettiva minimalista secondo cui anche gli organismi più semplici possiedono capacità cognitive, sfidando l’idea che la coscienza richieda sistemi nervosi complessi. Giorgio Vallortigara sostiene che le funzioni cognitive di base possono svilupparsi in cervelli piccoli, enfatizzando l’immagazzinamento della memoria rispetto ai processi di pensiero nei cervelli più grandi.

La mente che scodinzola smonta la gerarchia convenzionale della complessità mentale, suggerendo che il cervello non esiste solo per fornire una rappresentazione accurata della realtà. Vallortigara introduce l’idea che la comunicazione animale spesso cerca di ingannare piuttosto che a trasmettere la verità, sfidando la nostra percezione delle funzioni mentali tra le specie.

In Altre menti , Vallortigara fornisce un’analisi comparativa della cognizione tra specie diverse, fondata sulla biologia evoluzionistica. Sostiene che i processi cognitivi sono specializzazioni adattive, modellate dalla selezione naturale per risolvere le sfide ambientali. Questa esplorazione completa migliora la nostra comprensione della mente come fenomeno naturale, ampliando la nostra conoscenza sia della cognizione animale che umana.

Il pulcino di Kant esamina le origini della conoscenza attraverso la lente dell’imprinting nei pulcini, mettendo in parallelo gli studi con i neonati umani. Vallortigara dimostra che i pulcini possiedono una comprensione innata del mondo fisico, sfidando la nozione della mente come una tabula rasa. Questa affascinante indagine sulla conoscenza innata collega biologia e metafisica.

Cervello di gallina si avventura nelle capacità cognitive sottovalutate dei polli, utilizzandole come modello per scoprire aspetti della cognizione umana. Vallortigara esplora il modo in cui gli studi sui polli contribuiscono alla nostra comprensione della capacità di fare inferenze e della consapevolezza spaziale, mettendo in mostra le capacità cognitive dei cosiddetti cervelli “semplici” e la loro rilevanza per la comprensione della mente umana.

Cervelli che contano , scritto in collaborazione con Nicla Panciera, approfondisce le abilità numeriche innate condivise tra le specie, illustrandole nel cervello esiste il concetto di numero come quantità continua. Questo lavoro evidenzia l’universalità delle competenze matematiche di base. Offre uno sguardo affascinante sui processi cognitivi alla base della comprensione numerica sia negli esseri umani che negli animali.

Da Euclide ai neuroni ci accompagna in un viaggio dai comportamenti esterni degli esseri umani al funzionamento interno del cervello, rivelando l’intricata geometria rappresentata all’interno. Vallortigara svela i circuiti neurali che guidano il nostro orientamento spaziale, illustrando la complessa e bella geometria del cervello. Questo testo demistifica le basi neuroscientifiche della comprensione geometrica, rivolgendosi sia agli specialisti che ai lettori curiosi.

Infine, Piccoli equivoci tra noi animali , scritto in collaborazione con Lisa Vozza, affronta idee sbagliate comuni sul comportamento e la cognizione degli animali., sfidando le interpretazioni antropomorfe con scoperte scientifiche. Questa lettura illuminante non solo migliora la nostra comprensione delle menti degli animali, ma riflette anche sui meccanismi che le nostre menti utilizzano per interpretare il mondo che ci circonda, promuovendo un apprezzamento più profondo per la diversità della cognizione tra le specie.

Lista dei migliori libri di Giorgio Vallortigara su Amazon

Qui sotto l’elenco degli 8 migliori libri di Giorgio Vallortigara che sono acquistabili su Amazon:

Pensieri della mosca con la testa storta

Titolo: Pensieri della mosca con la testa storta

ISBN-13: 978-8845934964

Autore: Giorgio Vallortigara

Editore: Adelphi

Edizione: 25 febbraio 2021

Pagine: 221

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La mente che scodinzola. Storie di animali e cervelli

Titolo: La mente che scodinzola

Sottotitolo: Storie di animali e cervelli

ISBN-13: 978-8861841918

Autore: Giorgio Vallortigara

Editore: Mondadori Education, Mondadori Universita’

Edizione: 1 dicembre 2011

Pagine: 224

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Altre menti. Lo studio comparato della cognizione animale

Titolo: Altre menti

Sottotitolo: Lo studio comparato della cognizione animale

ISBN-13: 978-8815299536

Autore: Giorgio Vallortigara

Editore: Il Mulino

Edizione: 2 settembre 2022

Pagine: 480

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il pulcino di Kant

Titolo: Il pulcino di Kant

ISBN-13: 978-8845938146

Autore: Giorgio Vallortigara

Illustratore: Claudia Losi

Editore: Adelphi

Edizione: 19 settembre 2023

Pagine: 162

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile









Titolo: Cervello di gallina

Sottotitolo: Visite (guidate) tra etologia e neuroscienze

ISBN-13: 978-8833916101

Autore: Giorgio Vallortigara

Editore: Bollati Boringhieri

Edizione: nona (1 giugno 2005)

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Cervelli che contano

Titolo: Cervelli che contano

ISBN-13: 978-8845929328

Autori: Giorgio Vallortigara, Nicla Panciera

Editore: Adelphi

Edizione: 12 novembre 2014

Pagine: 191

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Da Euclide ai neuroni. La geometria nel cervello

Titolo: Da Euclide ai neuroni

Sottotitolo: La geometria nel cervello

ISBN-13: 978-8832821864

Autore: Giorgio Vallortigara

Editore: Castelvecchi

Edizione: 2 novembre 2017

Pagine: 48

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Piccoli equivoci tra noi animali. Siamo sicuri di capirci con le altre specie?

Titolo: Piccoli equivoci tra noi animali

Sottotitolo: Siamo sicuri di capirci con le altre specie?

ISBN-13: 978-8808321213

Autori: Lisa Vozza, Giorgio Vallortigara

Editore: Zanichelli

Edizione: 19 ottobre 2015

Pagine: 256

Recensioni: vedi

Formato: Libro











