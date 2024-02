I 8 migliori libri di Rosa Teruzzi

Rosa Teruzzi, nata nel 1965 a Monza, è una giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva italiana nota per la sua esperienza nella cronaca nera. Vive e lavora a Milano. Teruzzi ha guidato la redazione di “Verissimo” e successivamente è diventato caporedattore del programma televisivo “Quarto Grado”. Oltre alla carriera giornalistica, scrive romanzi e racconti, in particolare di genere giallo.

Di cosa parlano i libri di Rosa Teruzzi

La sposa scomparsa si svolge in una Milano dalle mille sfaccettature, dove tre generazioni di donne, Libera, la figlia Vittoria e la madre Iole, diventano detective per caso. Quando una donna vestita a lutto cerca giustizia per la figlia scomparsa da tempo, il trio intraprende un viaggio che rivela una crudele verità nascosta per anni. Questa narrazione intreccia temi di famiglia, mistero e ricerca della giustizia, sullo sfondo dei percorsi meno battuti di Milano.

In Il valzer dei traditori , la storia prende una svolta più oscura mentre Libera affronta disordini personali in un contesto criminale. Un rapinatore mascherato, potenzialmente suo padre, e la complessa rete di infedeltà e tradimento portano Libera e i suoi alleati in una missione che mette alla prova le loro nozioni di lealtà e verità. Ambientato nel clima cupo di Milano, questo romanzo esplora la profondità delle emozioni umane e le conseguenze delle azioni passate.

La fioraia del Giambellino presenta una storia ricca di suspense in cui Libera, Vittoria e Iole approfondiscono un caso vicino a casa. Una futura sposa cerca di scoprire l’identità di suo padre, un segreto che sua madre ha custodito ferocemente. La loro indagine li porta attraverso Milano e oltre, rivelando segreti sepolti da tempo e mettendo alla prova i legami familiari e di amicizia.

Non si uccide per amore esplora il doloroso passato di Libera, che rivisita l’omicidio irrisolto di suo marito. Con l’aiuto di Iole e di un giovane giornalista, scoprono verità che spaziano da Milano alla Calabria, sfidando il concetto di giustizia e fino a che punto si arriva per amore.

In Ultimo tango all’Ortica , le indagini su un omicidio fuori da una balera trascinano Libera e Iole in un intricato vita dei milanesi. Si confrontano con i propri preconcetti sull’amore e sulla giustizia, rivelando la complessità delle relazioni umane e le ombre che aleggiano negli angoli della città.

La memoria del lago porta il lettore nella pittoresca cornice del Lago di Como, dove si svolge un irrisolto caso legato al passato di Iole riemerge. Mentre svelano il mistero, Libera e i suoi compagni navigano attraverso un labirinto di bugie e segreti, riflettendo sulla natura della memoria e sulla ricerca della verità.

Ombre sul Naviglio presenta un trio di ladri mascherati che causano il caos a Milano. Libera, Iole e Vittoria, insieme a nuovi alleati, si tuffano nel caso, scoprendo strati di ingiustizia sociale mentre sono alle prese con dilemmi personali e legami enigmatici che li legano alla città e tra loro.

Gli amanti di Brera intreccia una storia di mistero e romanticismo mentre Libera e Iole rintracciano una professoressa scomparsa e la sua studentessa, sospetti amanti, attraverso Milano e non solo. La loro indagine rivela connessioni inaspettate e sfida i coinvolgimenti romantici di Libera, evidenziando l’intricata danza dell’amore e della lealtà in uno sfondo di suspense.

Lista dei migliori libri di Rosa Teruzzi su Amazon

Ecco la top list degli 8 migliori libri di Rosa Teruzzi che sono presenti su Amazon:

La sposa scomparsa. I delitti del casello (Vol. 1)

Titolo: La sposa scomparsa

Sottotitolo: I delitti del casello (Vol. 1)

ISBN-13: 978-8829706082

Autore: Rosa Teruzzi

Editore: Marsilio

Edizione: 28 maggio 2020

Pagine: 176

Formato: copertina flessibile







Il valzer dei traditori

Titolo: Il valzer dei traditori

ISBN-13: 978-8845410710

Autore: Rosa Teruzzi

Editore: Sonzogno

Edizione: 2 maggio 2023

Pagine: 160

Formato: copertina flessibile







La fioraia del Giambellino. I delitti del casello (Vol. 2)

Titolo: La fioraia del Giambellino

Sottotitolo: I delitti del casello (Vol. 2)

ISBN-13: 978-8829706891

Autore: Rosa Teruzzi

Editore: Marsilio

Edizione: 24 settembre 2020

Pagine: 176

Formato: copertina flessibile







Non si uccide per amore. I delitti del casello (Vol. 3)

Titolo: Non si uccide per amore

Sottotitolo: I delitti del casello (Vol. 3)

ISBN-13: 978-8829708239

Autore: Rosa Teruzzi

Editore: Marsilio

Edizione: 10 dicembre 2020

Pagine: 160

Formato: copertina flessibile







Ultimo tango all’Ortica. I delitti del casello (Vol. 4)

Titolo: Ultimo tango all’Ortica

Sottotitolo: I delitti del casello (Vol. 4)

ISBN-13: 978-8829709182

Autore: Rosa Teruzzi

Editore: Marsilio

Edizione: 11 gennaio 2021

Pagine: 144

Formato: copertina flessibile







La memoria del lago. I delitti del casello (Vol. 5)

Titolo: La memoria del lago

Sottotitolo: I delitti del casello (Vol. 5)

ISBN-13: 978-8829710614

Autore: Rosa Teruzzi

Editore: Marsilio

Edizione: 6 maggio 2021

Pagine: 144

Formato: copertina flessibile







Ombre sul Naviglio. I delitti del casello (Vol. 6)

Titolo: Ombre sul Naviglio

Sottotitolo: I delitti del casello (Vol. 6)

ISBN-13: 978-8845402029

Autore: Rosa Teruzzi

Editore: Sonzogno

Edizione: 6 maggio 2021

Pagine: 160

Formato: copertina flessibile







Gli amanti di Brera. I delitti del casello (Vol. 7)

Titolo: Gli amanti di Brera

Sottotitolo: I delitti del casello (Vol. 7)

ISBN-13: 978-8845408281

Autore: Rosa Teruzzi

Editore: Sonzogno

Edizione: 28 aprile 2022

Pagine: 160

Formato: copertina flessibile











Tabella riepilogativa dei migliori libri di Rosa Teruzzi