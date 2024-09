Il miglior atlante sulle 1260 specie di funghi della provincia di Belluno e della biodiversità delle Dolomiti

1260 funghi della provincia di Belluno è un atlante di Francesco Padovan e Luigi Lorenzon incentrato sulle specie fungine presenti nella provincia di Belluno.

Di cosa si tratta

Questo atlante esplora oltre 1260 specie di funghi presenti nella provincia di Belluno, un’area che comprende quasi la metà del territorio dolomitico. Il libro si propone di ampliare la conoscenza della biodiversità della regione presentando specie di funghi comuni e rare. Le immagini presenti nel libro sono completate da brevi descrizioni che evidenziano le caratteristiche chiave di ciascuna specie.

Ogni pagina è organizzata con cura per presentare una fotografia di una specie insieme a un testo conciso, che fornisce dettagli essenziali per gli appassionati di funghi o i ricercatori. Sebbene copra un’ampia gamma di funghi, alcuni recensori hanno notato l’assenza di alcune specie non tipicamente presenti in Veneto. Tuttavia, il libro è molto apprezzato per le sue foto di qualità e l’approccio pratico. È un’eccellente risorsa per coloro che sono interessati alla ricchezza ecologica della regione.

Diverse recensioni degli utenti elogiano la chiarezza delle descrizioni e la realizzazione professionale del libro, anche se un utente ha affermato che potrebbe non essere una guida generale per tutti i funghi italiani, ma piuttosto un riferimento più specifico per una regione.

