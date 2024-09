Il miglior libro per affrontare la crisi climatica globale con ottimismo e attivismo per il futuro del nostro pianeta

Accedere il futuro è un libro di Christiana Figueres e Tom Rivett-Carnac che affronta l’attuale crisi climatica e propone misure concrete per mitigarla.

Di cosa si tratta

Il libro immagina un possibile futuro in cui, entro il 2050, il mondo diventerà quasi inabitabile a causa del fallimento delle nazioni nel raggiungere gli obiettivi di emissione di carbonio. L’instabilità politica e gli eventi naturali catastrofici dipingono uno scenario fosco. Tuttavia, Figueres e Rivett-Carnac offrono speranza analizzando i rischi che affrontiamo e sottolineando le opportunità di cambiare rotta. Presentano un quadro per l’attivismo civico, esortando i lettori ad agire, cambiare abitudini e vedere il mondo come un sistema interconnesso in cui la responsabilità individuale conta. Gli autori sottolineano che, sebbene la situazione sia disastrosa, la sopravvivenza è ancora possibile attraverso un’azione responsabile.

Il libro fornisce un approccio passo dopo passo per comprendere la portata della crisi climatica e offre soluzioni pratiche per un futuro sostenibile. Figueres e Rivett-Carnac si concentrano sulla creazione di consapevolezza e sull’urgenza di cambiare il comportamento umano per garantire la sopravvivenza del pianeta.

Scheda del libro



Vedi su Amazon Titolo: Scegliere il futuro. Affrontare la crisi climatica con ostinato ottimismo

ISBN-13: 9788831498319

ASIN/ISBN-10: 8831498312

Autori: Figueres, Christiana, Rivett-Carnac, Tom, Fantoni, Laura (Traduttore)

Editore: Tlon

Edizione: (14 April 2021)

Pagine: 211

Recensioni: vediFormato: copertina flessibile