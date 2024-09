Il miglior libro per comprendere e proteggere le api e il loro ruolo in natura

Io sto con le api è un libro di Dario Paladini che esplora l’affascinante mondo delle api e la loro importanza per il pianeta.

Di cosa si tratta

La storia inizia con Dario Paladini che frequenta un piccolo corso di apicoltura, che accende la sua passione per questi straordinari insetti. Dopo aver acquistato i suoi primi alveari, il suo viaggio nel mondo delle api si approfondisce man mano che apprende di più sul loro ruolo essenziale nell’ambiente. L’entusiasmo di Paladini per le api, la produzione di miele e le difficoltà che affrontano a causa dei pesticidi e del cambiamento climatico è chiaro in tutto il libro.

Mentre l’autore si consulta con vari esperti e ricercatori, scopre casi allarmanti di declino della popolazione di api in tutta Italia. Attraverso le sue conversazioni con questi esperti, riflette sull’interconnessione delle api con la salute del pianeta e fornisce suggerimenti per pratiche di acquisto del miele più sostenibili. Secondo un recensore, il libro offre uno sguardo metodico ma accattivante su come le api producono il miele. Descrive la cura e la pazienza richieste. Non è solo un’opera illuminante, ma anche un invito all’azione per i lettori che desiderano contribuire a salvare questi delicati insetti.

Scheda del libro



Vedi su Amazon Titolo: Io sto con le api

Sottotitolo: Conoscere, proteggere e amare un mondo in pericolo

ISBN-13: 978-8861896819

ASIN/ISBN-10: 8861896812

Autore: Dario Paladini

Editore: Terre di Mezzo

Edizione: 4 marzo 2021

Pagine: 96

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile