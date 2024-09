Il miglior libro per comprendere la transizione ecologica e il suo impatto socioeconomico globale

Affronta la complessità è un libro di Federico Butera che spiega le sfide della transizione ecologica nell’Antropocene.

Di cosa si tratta

Questo libro si concentra sulle sfide ambientali che l’umanità deve affrontare a causa del suo impatto senza precedenti sul pianeta. Butera esplora il cambiamento climatico, l’acidificazione degli oceani, l’esaurimento delle risorse e la perdita di biodiversità, evidenziando come queste crisi ambientali si interconnettano con i sistemi sociali, economici e politici. Il libro sottolinea la necessità critica di pratiche sostenibili, tra cui la riduzione dei rifiuti e l’energia rinnovabile.

Butera affronta anche il concetto di “limiti planetari” e il rischio di raggiungere punti di svolta in cui gli ecosistemi non possono tornare al loro stato originale. Utilizza la ricerca scientifica e modelli economici per dimostrare l’impatto delle attività umane su settori chiave come agricoltura, salute e ambiente. Nel discutere strategie di economia circolare, fornisce soluzioni volte a ridurre le emissioni e promuovere una crescita sostenibile.

Il libro è strutturato in modo da essere utile sia agli educatori sia a quanti sono interessati a comprendere le complessità dei nostri sistemi ecologici ed economici. Offre spunti accessibili su queste urgenti questioni globali.

Scheda del libro



Titolo: Affrontare la complessità

Sottotitolo: Per governare la transizione ecologica

ISBN-13: 978-8866273196

ASIN/ISBN-10: 8866273198

Autore: Federico Butera

Editore: Edizioni Ambiente

Edizione: 25 marzo 2021

Pagine: 212

Recensioni:

Formato: copertina flessibile