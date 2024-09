Il miglior libro per ripensare il capitalismo e la sostenibilità ambientale per la sopravvivenza del pianeta

Nel mondo che brucia è un libro di Rebecca Henderson che esamina la necessità di riformare il capitalismo per evitare un disastro ecologico.

Di cosa si tratta

Rebecca Henderson sostiene che, mentre il libero mercato ha guidato la prosperità e l’innovazione, la sua forma non regolamentata è in gran parte responsabile del degrado ambientale e della disuguaglianza sociale. Esplora come il capitalismo incontrollato abbia sfruttato le risorse naturali, conducendo il pianeta verso una crisi ecologica critica. Henderson propone che il problema non sia il mercato in sé, ma la mancanza di responsabilità morale e sociale al suo interno.

Sostiene un sistema politico ed economico che enfatizza la creazione di valore per tutti indirizzando gli investimenti verso aziende etiche e innovative. Il libro sottolinea l’importanza dei fattori ESG (ambientali, sociali e di governance) e incoraggia la cooperazione tra governi e aziende per costruire catene di fornitura più sostenibili. Secondo un recensore, questo libro presenta casi di studio convincenti e approcci strategici per raggiungere la sostenibilità e sottolinea l’urgenza di un’azione immediata. Con oltre 270 pagine, fornisce discussioni approfondite su come aziende, governi e individui possono collaborare per costruire un futuro più responsabile.

Scheda del libro



Sottotitolo: Ripensare il capitalismo per la sopravvivenza del pianeta

ISBN-13: 978-8861055353

ASIN/ISBN-10: 8861055354

Autore: Rebecca Henderson

Prefazione: Vincenzo Boccia

Traduttore: Paolo Bassotti

Editore: Luiss University Press

Edizione: 29 ottobre 2020

Pagine: 274

Formato: copertina flessibile