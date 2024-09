Il miglior libro su come il cambiamento climatico sta caratterizzando le economie e le comunità globali attraverso l’innovazione tecnologica

Sfida al futuro è un libro di Simon Mundy che esplora l’impatto globale del cambiamento climatico e l’innovazione che sta innescando in diversi settori.

Di cosa si tratta

Questo libro offre un’analisi approfondita della complessa relazione tra cambiamenti climatici e le forze che stanno rimodellando il nostro mondo, dalle tecnologie innovative ai sconvolgimenti economici. L’autore Simon Mundy, un reporter del Financial Times, ha viaggiato attraverso 26 paesi in quasi due anni per raccogliere storie personali di individui e comunità direttamente colpiti dalla crisi climatica. Da una startup in Israele che sviluppa carne coltivata in laboratorio per proteggere le foreste amazzoniche alla costruzione di una futuristica casa gigantesca in Siberia, questi aneddoti rivelano sia il disastro che la speranza legati all’emergenza climatica.

Il libro affronta anche il modo in cui la spinta della Cina verso l’energia verde sta influenzando l’attività mineraria in Congo, mentre lo scioglimento dei ghiacci artici pone la Groenlandia al centro delle lotte di potere geopolitiche. Mundy esplora le trasformazioni economiche che si verificano mentre le industrie dei combustibili fossili crollano e i magnati dell’energia pulita salgono. In definitiva, il libro presenta un vivido resoconto di come il cambiamento climatico non solo stia rimodellando le comunità, ma stia anche guidando i progressi tecnologici che potrebbero contribuire a plasmare un futuro più sostenibile.

Scheda del libro



Vedi su Amazon Titolo: Sfida al futuro

Sottotitolo: Viaggio attraverso un mondo in lotta con la crisi climatica

ISBN-13: 9791259851444

ASIN/ISBN-10: B09WVYZDLM

Autore: Simon Mundy

Traduttore: Francesca Pè

Editore: HarperCollins Italia

Edizione: 30 settembre 2022

Pagine: 464

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida