Il miglior libro su come le api influenzano l’agricoltura globale e la sicurezza alimentare

La rivoluzione delle api è un libro di Monica Pelliccia e Adelina Zarlenga, incentrato sul ruolo cruciale che le api svolgono nell’agricoltura e nella biodiversità globali.

Di cosa si tratta

Il libro sottolinea l’importanza critica delle api nella nostra vita quotidiana, dimostrando che questi insetti contribuiscono a quasi il 75% di ciò che consumiamo impollinando colture chiave. Gli autori esplorano l’impatto catastrofico di pesticidi come i neonicotinoidi, che sono dannosi per le api, e discutono le conseguenze più ampie del riscaldamento globale su questi impollinatori. Le popolazioni di api in declino rappresentano una minaccia importante per la biodiversità e l’agricoltura, portando a un calo allarmante della produzione di miele e di altre fonti alimentari dipendenti dall’impollinazione.

Attraverso una ricerca approfondita, Pelliccia e Zarlenga presentano varie iniziative intraprese da apicoltori, ricercatori e governi in tutto il mondo, con particolare attenzione ai progetti di apicoltura urbana in città come Milano. Il libro fornisce approfondimenti sugli sforzi compiuti per garantire la sopravvivenza delle api e promuovere pratiche agricole sostenibili. Un recensore elogia il mix di rigore scientifico e giornalismo investigativo del libro, mentre un altro evidenzia l’affascinante contenuto sulle pratiche apistiche in tutto il mondo.

Titolo: La rivoluzione delle api

Sottotitolo: Come salvare l’alimentazione e l’agricoltura nel mondo

ISBN-13: 978-8865945810

ASIN/ISBN-10: 8865945818

Autori: Monica Pelliccia, Adelina Zarlenga

Prefazione: Vandana Shiva

Editore: Nutrimenti

Edizione: 7 giugno 2018

Pagine: 188

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile