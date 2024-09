Il miglior libro su come un nuovo modello economico può salvare l’ambiente e l’umanità dal collasso

Siamo ancora in tempo! è un libro di Jason Hickel che si concentra sulla creazione di un futuro sostenibile ridefinendo i principi economici.

Di cosa si tratta

Questo libro affronta le urgenti questioni globali del cambiamento climatico, della distruzione degli ecosistemi e dell’estinzione di massa, ma offre speranza delineando un percorso da seguire. Hickel sostiene che per prevenire il collasso ambientale e sociale, dobbiamo ripensare l’intero sistema economico. Propone di abbandonare il modello tradizionale di crescita infinita e sfruttamento delle risorse in favore di un sistema più equo che promuova sostenibilità ed equità. L’autore spiega come un’economia del genere potrebbe funzionare al di là del capitalismo, consentendo all’umanità di raggiungere sia l’equilibrio ambientale che l’uguaglianza sociale.

Basato su oltre 300 pagine di analisi approfondita, il libro fornisce una tabella di marcia per un futuro in cui le risorse della Terra non saranno esaurite e la società umana potrà prosperare senza modelli di consumo insostenibili. Secondo un recensore, mette in discussione le convinzioni fondamentali su crescita, PIL e modelli di sviluppo, incoraggiando i lettori a riconsiderare le proprie prospettive sui moderni sistemi economici. È descritto come allarmante e stimolante. Offre una visione critica di un necessario cambiamento nel comportamento umano.

Scheda del libro



Vedi su Amazon Titolo: Siamo ancora in tempo! Come una nuova economia può salvare il pianeta

ISBN-13: 978-8842829201

ASIN/ISBN-10: 884282920X

Autore: Jason Hickel

Traduttori: Fabio Galimberti, Paola Marangon

Editore: Il Saggiatore

Edizione: 11 marzo 2021

Pagine: 312

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile