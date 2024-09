Il miglior libro sugli aspetti politici del cambiamento climatico e sulle sfide del riscaldamento globale per la società moderna

La politica del cambiamento climatico è un libro di Anthony Giddens che analizza le dimensioni politiche del cambiamento climatico e le sue implicazioni per la società.

Di cosa si tratta

Questo libro affronta la questione critica del riscaldamento globale. Descrive che mentre il pianeta stesso sopravviverà, la civiltà umana è a rischio se non si affrontano le sfide climatiche. Giddens esplora perché la maggior parte delle persone sembra indifferente a questa crescente minaccia e come la natura astratta dei pericoli climatici spesso porta a una mancanza di urgenza nell’affrontarli. Esamina criticamente l’equilibrio tra problemi immediati e conseguenze a lungo termine del cambiamento climatico.

Il libro fornisce un’analisi approfondita di varie alternative, interessi e opportunità, evidenziando le contraddizioni nel dibattito pubblico sulle politiche ambientali. Giddens copre un’ampia gamma di argomenti, tra cui lo sviluppo sostenibile, il capitalismo verde e la necessità di soluzioni pratiche e democratiche. Critica anche approcci popolari come la decrescita e il principio di precauzione. Descrive la necessità di strategie applicabili. Il testo rimane ancorato alle realtà politiche, mirando a fornire gli strumenti necessari per una politica climatica significativa senza ricorrere all’allarmismo.

Scheda del libro



Titolo: La politica del cambiamento climatico

ISBN-13: 978-8842818809

ASIN/ISBN-10: 8842818801

Autore: Anthony Giddens

Traduttore: G. Barile

Editore: Il Saggiatore

Edizione: 5 febbraio 2015

Pagine: 287

Formato: copertina flessibile