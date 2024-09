Il miglior libro sui disastri ambientali nella regione Campania causati dallo scarico di rifiuti tossici

Monnezza di Stato è un libro di Antonio Giordano e Paolo Chiariello che esplora le catastrofi ambientali nella regione Campania.

Di cosa si tratta

Questo libro affronta il grave danno ambientale causato dallo scarico illegale di rifiuti tossici in Campania, una volta fertile e bella regione d’Italia. Giordano e Chiariello, con i rispettivi background in scienza e giornalismo, spiegano come i politici corrotti e la criminalità organizzata, in particolare la Camorra, abbiano svolto un ruolo chiave in questa crisi. Discutono i fattori politici ed economici che hanno contribuito alla tragedia, analizzando anche dati scientifici sui crescenti tassi di cancro e malformazioni congenite nella zona. Presentando importanti casi legali e scoperte scientifiche, gli autori offrono ai lettori una prospettiva completa su questa complessa questione.

Il libro affronta anche possibili soluzioni per invertire la distruzione ambientale e aumentare la consapevolezza sulle gravi conseguenze della negligenza politica. Un recensore afferma che il contenuto del libro fa luce su dati e informazioni spesso ignorati dai media nazionali, elogiando al contempo la competenza e la passione di Giordano per la sua terra natale, la Campania.

Scheda del libro



Sottotitolo: La Terra dei fuochi nell’Italia dei veleni

ISBN-13: 978-8873817505

ASIN/ISBN-10: 8873817505

Autori: Antonio Giordano, Paolo Chiariello

Editore: Minerva Edizioni (Bologna)

Edizione: prima (26 gennaio 2015)

Pagine: 184

Formato: copertina rigida