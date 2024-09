Il miglior libro sui meccanismi nascosti e sul potere dietro le strategie di negazione del cambiamento climatico nella politica moderna

I bugiardi del clima è un libro di Stella Levantesi che approfondisce le forze politiche, psicologiche ed economiche che spingono a negare il cambiamento climatico.

Di cosa si tratta

Il libro affronta il modo in cui la negazione del cambiamento climatico è uno sforzo deliberato e ben finanziato da parte delle industrie dei combustibili fossili e degli interessi politici. Levantesi spiega come questi attori, attraverso varie strategie di *lobbying*, abbiano caratterizzato l’opinione pubblica e creato dubbi sulla scienza del clima a partire dagli anni ’70. Queste *tattiche di negazione* cercano di minare il consenso scientifico e a impedire politiche climatiche significative. Il libro affronta anche il modo in cui potenti *piattaforme mediatiche* e think tank hanno sostenuto questi sforzi.

Levantesi illustra come la diffusione di disinformazione sia uno strumento chiave utilizzato da queste entità, creando una realtà alternativa che getta dubbi sull’esistenza del cambiamento climatico indotto dall’uomo. Mentre l’attenzione rimane sull’industria dei combustibili fossili, Levantesi esplora anche come questo negazionismo si sia esteso ad altre aree, come la pandemia di COVID-19, evidenziando le implicazioni più ampie delle campagne di disinformazione.

Sottotitolo: Potere, politica, psicologia di chi nega la crisi del secolo

ISBN-13: 978-8858144398

ASIN/ISBN-10: 8858144392

Autore: Stella Levantesi

Editore: Laterza

Edizione: 20 maggio 2021

Pagine: 256

Formato: copertina flessibile