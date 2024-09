Il miglior libro sui pericoli del neoliberismo, del neocolonialismo e del populismo in America e in Europa di Noam Chomsky

Lotta o declino è un libro di Noam Chomsky ed Emran Feroz che esplora le questioni critiche del nostro tempo, tra cui politica, economia e attivismo.

Di cosa si tratta

In questo libro, Chomsky affronta vari argomenti urgenti del mondo moderno. Offre un’analisi completa delle sfide che l’umanità deve affrontare. Si addentra nelle cause dietro le cosiddette crisi migratorie e l’ascesa dei movimenti populisti negli Stati Uniti e in Europa. Il libro esplora anche gli effetti dannosi del neoliberismo e del neocolonialismo, così come le minacce in corso poste da diverse forme di terrorismo che continuano a influenzare la stabilità globale.

Chomsky non si tira indietro dal discutere questioni sociali più ampie, come gli attacchi alla democrazia, la soppressione della libertà di stampa e il ruolo della religione e del fondamentalismo nel plasmare i paesaggi politici. Il cambiamento climatico è un altro argomento cruciale, che sottolinea la necessità di un’azione immediata. Chomsky esorta gli intellettuali a riconoscere le proprie responsabilità e chiede unità e mobilitazione. Descrive l’importanza dell’attivismo per apportare un vero cambiamento nel mondo. Un recensore descrive questo come una lezione politica stimolante.

Scheda del libro



Titolo: Lotta o declino

Sottotitolo: Perché dobbiamo ribellarci contro i padroni dell’umanità

ISBN-13: 978-8833313702

ASIN/ISBN-10: 8833313700

Autori: Noam Chomsky, Emran Feroz (Collaboratore principale)

Editore: Ponte alle Grazie

Edizione: 15 aprile 2021

Pagine: 176

Recensioni:

Formato: copertina flessibile