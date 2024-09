Il miglior libro sul cambiamento climatico e il suo impatto sulle generazioni future dal punto di vista di un genitore

Più idioti dei dinosauri è un libro di Daniele Scaglione che esamina come il cambiamento climatico influenzerà la vita delle generazioni future, in particolare dal punto di vista di un genitore.

Di cosa si tratta

In Più idioti dei dinosauri, Daniele Scaglione riflette sulla crisi climatica e su come questa avrà un impatto sulla vita futura di suo figlio. Dalle vacanze che potrebbe prendere, alle opportunità di lavoro disponibili e persino a decisioni come dove vivere o se avere figli, il libro solleva domande urgenti sul mondo a venire. Scaglione offre una nuova prospettiva, evitando toni allarmistici o accusatori e adottando invece la voce del genitore, preoccupato ma fiducioso in opportunità migliori.

La seconda parte approfondisce argomenti quali la pianificazione urbana e la trasformazione della forza lavoro. Mentre alcune sezioni possono sembrare disorganizzate, secondo un lettore, la seconda metà presenta spunti più convincenti. Una frase degna di nota (e criticata) nel libro discute l’efficienza delle risorse dell’allevamento di bestiame rispetto alla produzione agricola, suscitando reazioni contrastanti. L’obiettivo dell’autore è quello di fornire una prospettiva ponderata sul riscaldamento globale senza la mentalità di sventura e tristezza, invitando i lettori a riflettere su soluzioni pratiche per il futuro.

Scheda del libro



Vedi su Amazon Titolo: Più idioti dei dinosauri

ISBN-13: 978-8833574240

ASIN/ISBN-10: 8833574245

Autore: Daniele Scaglione

Editore: E/O

Edizione: 19 gennaio 2022

Pagine: 240

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile