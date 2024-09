Il miglior libro sul ciclismo per uno stile di vita più sano, sostenibile e libero attraverso la pratica quotidiana e la crescita personale

Di biciclette e altre felicità è un libro di Ilaria Fiorillo che riflette sulle gioie e i benefici dell’andare in bicicletta per il benessere personale e per l’ambiente.

Di cosa si tratta

In “Di biciclette e altre felicità”, Ilaria Fiorillo condivide la sua passione per la bicicletta e come ha caratterizzato la sua vita in diverse città. Il libro non è solo una raccolta di storie personali, ma funge anche da guida per coloro che desiderano abbracciare uno stile di vita più sostenibile. La bicicletta, secondo Fiorillo, offre una prospettiva unica sul mondo che ci circonda, consentendo di rallentare, notare ciò che ci circonda e promuovere una mente e un corpo più sani. Andare in bicicletta non è solo un mezzo di trasporto, ma uno stile di vita arricchente.

Il libro fornisce consigli utili sia per i principianti che per i ciclisti esperti. Fiorillo offre consigli pratici su come sfruttare al meglio la bicicletta, dal migliorare gli spostamenti in città alla ricerca di luoghi nascosti per rilassarsi. Il suo messaggio è chiaro: andare in bicicletta è un modo semplice ma potente per trasformare il modo in cui viviamo le nostre città, a vantaggio non solo dei ciclisti, ma anche dei pedoni e degli automobilisti. Attraverso le sue intuizioni, Fiorillo sottolinea come il passaggio a una mobilità più sostenibile possa avere un impatto positivo sulla vita urbana.

Scheda del libro



Vedi su Amazon Titolo: Di biciclette e altre felicità

Sottotitolo: Le storie e i consigli di una ciclista appassionata sulla vita più sana, sostenibile e libera di tutte

ISBN-13: 9791221209419

ASIN/ISBN-10: B0CCXGTZ4V

Autore: Ilaria Fiorillo

Editore: De Agostini

Edizione: Edizione standard (26 marzo 2024)

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile