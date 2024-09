Il miglior libro sul collegamento tra crisi ambientali e scoppi di epidemie

La rivolta della natura è un libro di Eliana Liotta e Massimo Clementi che esplora il legame tra le azioni umane e l’insorgenza di nuove pandemie.

Di cosa si tratta

Il libro spiega come condizioni meteorologiche estreme, inquinamento, deforestazione e disuguaglianza sociale contribuiscano all’emergere di malattie infettive, con particolare attenzione alla pandemia del 2020. Gli autori, un giornalista scientifico e un noto virologo, analizzano come l’impatto umano sul pianeta sia diventato insostenibile, collegando recenti epidemie come AIDS, Ebola e dengue al degrado ambientale. Il collegamento tra cambiamento climatico e diffusione dei virus è centrale nella discussione.

In oltre 180 pagine, Liotta e Clementi offrono approfondimenti sulle cause delle epidemie moderne. Descrive la necessità di agire immediatamente. Supportati dalla ricerca dell’Istituto europeo di economia e ambiente, approfondiscono l’interconnessione tra salute umana e ambiente. Il libro discute di possibili soluzioni, tra cui cambiamenti nello stile di vita e il ruolo dell’alimentazione nel supportare il sistema immunitario. Il tono è informativo, con riferimenti a esempi del mondo reale e studi scientifici per evidenziare le crescenti minacce che affrontiamo dal mondo naturale, avvertendo di pericoli futuri se non affrontiamo questi problemi.

Scheda del libro



Titolo: La rivolta della natura

ISBN-13: 978-8834603659

ASIN/ISBN-10: 8834603656

Autori: Eliana Liotta, Massimo Clementi

Editore: La nave di Teseo

Edizione: 25 giugno 2020

Pagine: 180

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile