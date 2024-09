Il miglior libro sul commercio illegale di animali selvatici e la minaccia che rappresenta per la biodiversità

Trafficanti di natura è un libro di Rudi Bressa che affronta il problema del commercio illegale di animali selvatici e il suo impatto devastante sulla biodiversità.

Di cosa si tratta

Questo libro, scritto dal giornalista Rudi Bressa, si addentra nel commercio illegale di specie selvatiche, che si stima valga oltre ventitré miliardi di dollari all’anno. Spiega come questo mercato illecito sia diventato la quarta forma di commercio illegale più grande al mondo, dopo droga, tratta di esseri umani e armi. Bressa esamina come questo commercio contribuisca in modo significativo alla messa in pericolo e all’estinzione di varie specie, sia animali che vegetali. Utilizzando esempi come tigri, elefanti, anguille e cavallucci marini, evidenzia la criminalità coinvolta nell’impoverimento della biodiversità.

Bressa porta anche l’attenzione sul ruolo del disboscamento illegale, discutendo dello sfruttamento di specie vegetali come il teak e il palissandro. Intervistando esperti, facendo riferimento a studi recenti e citando indagini di alto profilo, l’autore collega il commercio illegale di fauna selvatica al problema più ampio della perdita di biodiversità. Questo impoverimento minaccia non solo gli ecosistemi, ma anche le economie, i mezzi di sussistenza e la sicurezza alimentare su scala globale, influenzando profondamente la vita umana.

Scheda del libro



Sottotitolo: Il commercio illegale di specie selvatiche che minaccia la biodiversità (e tutti noi)

ISBN-13: 9791254500705

ASIN/ISBN-10: B0BVNVBHGY

Autore: Rudi Bressa

Editore: Codice

Edizione: 14 giugno 2023

Pagine: 177

Formato: copertina flessibile