Il miglior libro sul legame tra capitalismo e crisi ambientale

Antropocene o capitalocene? è un libro di Jason W. Moore, curato da Alessandro Barbero ed Emanuele Leonardi, che discute l’intersezione tra capitalismo e cambiamento ambientale.

Di cosa si tratta

Il libro sfida il termine popolare “Antropocene” coniato da Paul Crutzen, che suggerisce che l’umanità nel suo insieme è responsabile dell’attuale crisi ecologica del pianeta. Invece, Jason W. Moore sostiene che è il capitalismo, non l’umanità come entità monolitica, ad aver guidato questa crisi. Propone il termine “Capitalocene” per evidenziare come il capitalismo non abbia solo caratterizzato le economie, ma abbia anche profondamente influenzato l’ambiente. Il libro presenta un’analisi approfondita delle interazioni socio-naturali che definiscono il sistema di mercato globale. Descrive che natura e società sono inseparabili nel modo di produzione capitalista.

La discussione è tecnica, come ha notato un recensore che sottolinea la complessità del linguaggio e l’uso di una terminologia specialistica. Tuttavia, l’introduzione e la prefazione chiariscono molti degli argomenti chiave. Offre ai lettori una ripartizione dettagliata delle varie prospettive affrontate nel libro. Sebbene possa interessare principalmente a coloro che hanno un profondo interesse per gli studi ambientali o l’economia politica, il libro è elogiato per il suo rigoroso esame delle questioni ecologiche globali.

Scheda del libro



Titolo: Antropocene o capitalocene? Scenari di ecologia-mondo nella crisi planetaria

ISBN-13: 978-8869480614

ASIN/ISBN-10: 8869480615

Autori: Jason W. Moore, Alessandro Barbero (a cura di), Emanuele Leonardi (a cura di)

Editore: Ombre Corte

Edizione: 4 maggio 2017

Pagine: 160

Formato: copertina flessibile