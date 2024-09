Il miglior libro sul rapporto tra crisi ambientali e sistema capitalista

Ecologia e libertà è un libro di André Gorz, curato da Emanuele Leonardi, che si concentra sull’intersezione tra questioni ecologiche e libertà.

Di cosa si tratta

Questo libro esamina come la crisi ambientale non possa essere separata dal più ampio contesto economico, politico e sociale. Gorz sostiene che il deterioramento della natura non è un problema isolato, ma il risultato di una crisi radicata all’interno del sistema industriale capitalista. La questione ambientale rivela un fallimento sistemico, che richiede una soluzione politica che non garantisce risultati desiderabili. Gorz presenta una potenziale minaccia di una risposta autoritaria alle sfide ecologiche, mettendo in guardia da una soluzione tecnofascista che dà priorità al controllo rispetto al progresso autentico.

Il testo esplora ulteriormente il delicato equilibrio tra il mantenimento della sostenibilità ambientale e la promozione della libertà individuale e collettiva. Gorz sottolinea la necessità di creare, alimentare e difendere questo equilibrio, poiché non si verifica naturalmente. Collegando la crisi ambientale alle origini storiche, Gorz sottolinea l’importanza di affrontare i fallimenti del produttivismo e del capitalismo per raggiungere una transizione ecologica più equa.

Scheda del libro



ISBN-13: 978-8897806882

ASIN/ISBN-10: 8897806880

Autori: André Gorz, Emanuele Leonardi (a cura di)

Editore: Orthotes

Edizione: 19 maggio 2015

Pagine: 94

Formato: copertina flessibile