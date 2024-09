Il miglior libro sul rapporto tra diritto, scienza e beni comuni nei contesti ecologici

Ecologia del diritto è un libro di Fritjof Capra e Ugo Mattei che approfondisce l’intersezione tra diritto, scienza e beni comuni da una prospettiva ecologica.

Di cosa si tratta

Questo libro esplora come i sistemi legali possano integrare meglio la comprensione scientifica e i processi politici per affrontare le urgenti sfide ecologiche. Evidenzia l’importanza di ripensare l’attuale struttura del diritto per riflettere l’interdipendenza dei sistemi naturali e umani. Gli autori sostengono che i moderni quadri giuridici spesso ignorano i principi di sostenibilità, concentrandosi invece sui guadagni a breve termine e sugli interessi individuali. Sottolineano la necessità di un passaggio verso un approccio legale più inclusivo e olistico che riconosca le risorse comuni come essenziali per la sopravvivenza del pianeta.

In oltre 250 pagine, il libro fornisce un’analisi critica dei sistemi legali e politici, proponendo riforme che si allineano alle realtà ecologiche. Il concetto di “beni comuni” è centrale nella discussione e gli autori propongono che queste risorse condivise debbano essere gestite collettivamente, con leggi progettate per proteggerle e sostenerle. Fritjof Capra e Ugo Mattei uniscono le loro competenze in scienza, diritto e politica per offrire una visione trasformativa per un futuro più sostenibile ed equo.

Scheda del libro



Titolo: Ecologia del diritto

Sottotitolo: Scienza, politica, beni comuni

ISBN-13: 978-8898881413

ASIN/ISBN-10: 889888141X

Autori: Fritjof Capra, Ugo Mattei

Traduttore: I. Mattei

Editore: Aboca Edizioni

Edizione: 12 dicembre 2017

Pagine: 256

Recensioni:

Formato: copertina flessibile