Il miglior libro sul rinnovamento ecologico e la trasformazione della cultura democratica

Rigenerazione è un libro di Marco Deriu che esplora il potenziale rinnovamento della democrazia alla luce dell’attuale crisi ecologica.

Di cosa si tratta

*Rigenerazione* di Marco Deriu si concentra sull’urgente necessità di ripensare il progetto democratico in un mondo che affronta crescenti crisi ecologiche, climatiche e sanitarie. Il libro si chiede se la democrazia, come tradizionalmente concepita, possa adattarsi o se sia destinata all’obsolescenza. *Deriu* sfida l’approccio attuale, in cui i sistemi politici hanno dato priorità al consumo di risorse e alla sovranità territoriale rispetto al radicamento ecologico. La sua visione richiede una comprensione più profonda delle comunità democratiche in relazione all’ambiente, proponendo una trasformazione fondamentale.

Il libro va oltre l’affrontare solo la crisi climatica; sostiene la rigenerazione delle relazioni fondamentali, tra i diversi generi, le generazioni passate e future, le varie società e tra gli esseri umani e il mondo naturale. Deriu sostiene che la vera sfida non è se la democrazia possa affrontare il cambiamento climatico, ma piuttosto quale forma di democrazia si alzerà per affrontare questa sfida. Il libro presenta un quadro chiaro per ridefinire la cultura democratica nel contesto di un’emergenza ecologica globale. È uno studio stimolante per chiunque sia interessato al futuro dei sistemi politici.

Scheda del libro



Vedi su Amazon Titolo: Rigenerazione

Sottotitolo: Per una democrazia capace di futuro

ISBN-13: 978-8832904123

ASIN/ISBN-10: 8832904128

Autore: Marco Deriu

Editore: Castelvecchi

Edizione: 17 marzo 2022

Pagine: 314

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile