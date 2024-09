Il miglior libro sulla conservazione del suolo, i suoi segreti e l’importanza di proteggerlo da una pianificazione urbana non sostenibile

Che cosa c’è sotto è un libro di Paolo Pileri e Gianni Biondillo sull’importanza critica della salvaguardia del suolo e sul valore nascosto di questa preziosa risorsa.

Di cosa si tratta

Questo libro approfondisce il significato del suolo sotto i nostri piedi, evidenziandone il ruolo essenziale nel sostenere la vita sul pianeta. Spiega perché il suolo è una risorsa non rinnovabile, che richiede secoli per rigenerarsi, e come funge da fondamento per ecosistemi, agricoltura e infrastrutture urbane. Il libro fornisce prospettive sia scientifiche che politiche sul suolo, richiamando l’attenzione su come il rapido consumo di suolo dovuto a una pianificazione e uno sviluppo urbani sconsiderati abbia messo in pericolo terreni fertili.

Con contenuti aggiornati, tra cui una nuova sezione di Gianni Biondillo, gli autori sottolineano l’urgenza di proteggere il suolo come bene comune. Pileri discute l’impatto delle pratiche non sostenibili nella pianificazione urbana, notando come l’Italia perda notevoli quantità di suolo fertile ogni secondo. Il libro presenta anche una proposta culturale e politica, sostenendo una nuova comprensione della protezione del suolo come parte della politica nazionale, dell’istruzione e della responsabilità ambientale. Questo approccio completo è supportato da riferimenti all’impegno costituzionale dell’Italia per la conservazione del paesaggio e all’enciclica “Laudato si'” di Papa Francesco.

Scheda del libro



Vedi su Amazon Titolo: Che cosa c’è sotto

Sottotitolo: Il suolo, i suoi segreti, le ragioni per difenderlo

ISBN-13: 978-8865162095

ASIN/ISBN-10: 8865162090

Autori: Paolo Pileri, Gianni Biondillo

Editore: Altreconomia

Edizione: 12 maggio 2016

Pagine: 176

Formato: copertina flessibile