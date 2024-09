Il miglior libro sulla conservazione e la tutela degli alberi secolari e maestosi in Italia

Alberi sacri è un libro di Franco Tassi che parla degli alberi secolari italiani e degli sforzi per proteggerli.

Di cosa si tratta

Questo libro offre una raccolta di riflessioni su alberi antichi e sacri. Sottolinea l’importanza nella storia naturale italiana e la battaglia in corso per proteggerli. L’autore Franco Tassi racconta le campagne ecologiche degli anni ’70, guidate da organizzazioni come il WWF e il Parco Nazionale d’Abruzzo, che hanno salvato con successo molti degli alberi più notevoli d’Italia da una distruzione certa. Il libro tocca il ruolo storico che questi alberi svolgono e ne evidenzia il significato culturale e ambientale.

Accanto a queste narrazioni, il libro offre anche descrizioni di diverse specie di alberi antichi. Offre ai lettori spunti sulla flora che potrebbero incontrare nelle foreste e nelle montagne italiane. Che siate escursionisti occasionali o amanti della natura, questo libro è una risorsa preziosa per riconoscere e apprezzare questi giganti della natura.

Scheda del libro



Titolo: Alberi sacri

Sottotitolo: Patriarchi verdi da salvare

ISBN-13: 978-8899462376

ASIN/ISBN-10: 8899462372

Autore: Franco Tassi

Editore: Stella Mattutina Edizioni

Edizione: 1 febbraio 2018

Pagine: 96

Recensioni:

Formato: copertina flessibile