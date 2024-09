Il miglior libro sulla contaminazione ambientale e l’impatto dell’agroalimentare sulla sicurezza alimentare globale e sulla biodiversità

Pesticide nation è un libro di Manlio Masucci, con prefazione di Vandana Shiva, che esplora le minacce poste dall’agricoltura industriale.

Di cosa si tratta

Questo libro si concentra sulla contaminazione diffusa dell’ambiente causata dal modello di agricoltura industriale, che si basa in larga misura sui pesticidi chimici. Si addentra nella crisi sanitaria globale causata dalle malattie non trasmissibili legate a fattori ambientali e alla cattiva alimentazione. La biodiversità da cui dipendiamo per sopravvivere è sotto costante attacco, poiché la potente industria agroalimentare opera come una forza tossica e aggressiva. Questa “nazione dei pesticidi” è un’entità pervasiva e indipendente, che trascende l’autorità di molti governi nazionali, con la sua influenza politica e i suoi profitti che superano di gran lunga quelli della maggior parte dei paesi. L’autore presenta un’analisi dettagliata della struttura, delle tattiche e della leadership di questa nazione tossica e incoraggia il lettore a confrontarsi con la sua esistenza. Il libro sottolinea l’importanza di rivendicare il diritto a un ambiente sicuro e a sistemi alimentari più sani come primo passo per resistere a questo futuro distopico.

Scheda del libro



Sottotitolo: Guida di sopravvivenza alimentare

ISBN-13: 978-8866817178

ASIN/ISBN-10: 8866817171

Autore: Manlio Masucci

Prefazione: Vandana Shiva

Editore: Terra Nuova Edizioni

Edizione: 27 luglio 2022

Pagine: 267

Formato: copertina flessibile