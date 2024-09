Il miglior libro sulla crescita economica, la sostenibilità e il futuro dei sistemi post-crescita

Prosperità senza crescita è un libro di Tim Jackson che esplora la sostenibilità economica e la necessità di modelli di crescita alternativi.

Di cosa si tratta

Prosperità senza crescita di Tim Jackson affronta la convinzione di lunga data che una crescita economica infinita sia sostenibile, esponendo un argomento a favore di un’economia post-crescita. In questa edizione aggiornata, Jackson discute le crescenti pressioni ambientali e sociali che minacciano l’ecosistema globale. Spiega come un’economia futura possa dare priorità alla protezione sia dei lavoratori che degli ecosistemi, eliminando al contempo l’instabilità finanziaria del nostro sistema attuale. Affronta l’urgente necessità di riformare i sistemi economici per ridurre le disuguaglianze e andare oltre l’ossessione distruttiva per il consumo materiale come misura di prosperità.

Basandosi sulla ricerca scientifica e sulle tradizioni etiche, Jackson delinea i principi di questo sistema economico ripensato, spiegando come le società possano ridefinire il progresso per concentrarsi sul benessere piuttosto che sul consumo. Sfidando la nozione di prosperità incentrata sul PIL, evidenzia i crescenti rischi posti dal degrado ambientale e dal costo psicologico del consumismo. Il libro suggerisce che solo cambiando radicalmente i comportamenti sociali e le strutture economiche si può raggiungere un futuro sostenibile.

Scheda del libro



Vedi su Amazon Titolo: Prosperità senza crescita

Sottotitolo: I fondamenti dell’economia di domani

Note: nuova edizione

ISBN-13: 978-8866271918

ASIN/ISBN-10: 8866271918

Autori: Tim Jackson, Gianfranco Bologna (a cura di)

Traduttori: Laura Coppo, Diego Tavazzi

Editore: Edizioni Ambiente

Edizione: New (14 settembre 2017)

Pagine: 320

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile