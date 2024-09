Il miglior libro sulla crisi ambientale e il suo impatto sugli ecosistemi, l’agricoltura e la vita quotidiana dell’Italia

Terra bruciata è un libro di Stefano Liberti che indaga come il cambiamento climatico stia rimodellando l’Italia e influenzando la sua popolazione e l’ambiente.

Di cosa si tratta

Questo libro offre un’analisi approfondita delle crisi interconnesse del cambiamento climatico e del degrado ambientale in Italia, presentando più di semplici dati. Esplora come le conseguenze di una politica ambientale mal gestita, del riscaldamento globale e dello sfruttamento degli ecosistemi stanno avendo un impatto sulle regioni di tutto il paese. Dalla città che affonda di Venezia alla quasi desertificazione in Sicilia, Liberti porta i lettori in un viaggio per comprendere come questi cambiamenti stanno influenzando i settori dell’agricoltura, del turismo e dell’energia.

Lo stile investigativo di Liberti fonde dati scientifici con reportage sul campo. Offre una duplice prospettiva sia sulle terribili realtà che sulle possibili soluzioni. Nelle sue interviste con scienziati, urbanisti e cittadini comuni, l’autore mette in mostra gli sforzi compiuti per affrontare questi cambiamenti, esponendo al contempo l’inerzia nella risposta politica dell’Italia. Il libro chiede una consapevolezza collettiva e sottolinea l’urgente necessità di agire per evitare ulteriori danni ambientali.

Scheda del libro



Titolo: Terra bruciata

Sottotitolo: Come la crisi ambientale sta cambiando l’Italia e la nostra vita

ISBN-13: 978-8817157681

ASIN/ISBN-10: 8817157686

Autore: Stefano Liberti

Editore: Rizzoli

Edizione: 14 settembre 2021

Pagine: 288

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile