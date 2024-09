Il miglior libro sulla fine della natura a buon mercato e sulla crisi ecologica del capitalismo

Ecologia-mondo e crisi del capitalismo è un libro di Jason W. Moore, curato da Gennaro Avallone, che esplora l’intersezione tra economia ed ecologia attraverso la lente della storia del capitalismo.

Di cosa si tratta

In Ecologia-mondo e crisi del capitalismo, Moore analizza come il capitalismo abbia caratterizzato la relazione tra natura ed economia. Descrive la sua capacità di generare risorse “a basso costo” come cibo, energia e manodopera. Sostiene che il capitalismo non è solo un sistema economico, ma un “mondo-ecologia”, che intreccia dinamicamente il lavoro umano con il cambiamento ambientale, spesso in modi distruttivi. Basandosi sul pensiero ambientalista, femminista e marxista, Moore evidenzia come la ricerca del potere e del controllo territoriale da parte del capitalismo abbia storicamente sfruttato la natura.

Mentre il libro traccia la traiettoria storica di questo sfruttamento dall’accumulazione iniziale al presente, Moore identifica il XXI secolo come il punto in cui la natura a basso costo giunge al termine. Con oltre 200 pagine, quest’opera approfondisce la nozione che lavoro e natura sono interconnessi nella crisi ecologica globale, presentando una visione di una soluzione politica radicale che implica il recupero di entrambi dallo sfruttamento capitalista.

Scheda del libro



Vedi su Amazon Titolo: Ecologia-mondo e crisi del capitalismo

Sottotitolo: La fine della natura a buon mercato

ISBN-13: 978-8869482533

ASIN/ISBN-10: 8869482537

Autori: Jason W. Moore, Gennaro Avallone (a cura di)

Editore: Ombre Corte

Edizione: 21 aprile 2023

Pagine: 205

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile