Il miglior libro sulla fotografia subacquea degli squali negli oceani globali e sui loro sforzi di conservazione

Michael Muller. Squali è un libro di Philippe Cousteau, Jr., Alison Kock, Arty Nelson e Michael Muller che esplora gli squali e la fotografia subacquea.

Di cosa si tratta

Questo libro offre una raccolta visivamente sorprendente di fotografie subacquee di squali scattate da Michael Muller. Noto per il suo lavoro con le celebrità, Muller ha spostato la sua attenzione sul mondo sottomarino, fotografando squali senza una gabbia protettiva negli oceani di tutto il mondo. Utilizza un potente sistema di illuminazione stroboscopica, progettato con l’avanzata tecnologia della NASA, per catturare questi predatori con incredibile chiarezza. La raccolta include alcune delle immagini più mozzafiato, come la prima fotografia notturna in assoluto di un grande squalo bianco che emerge dalla superficie.

Il libro è organizzato per regioni geografiche, e copre le esperienze di Muller nel fotografare varie specie come lo squalo pinna nera e lo squalo toro in Sudafrica e gli squali martello nelle Bahamas. Accompagnato da saggi dettagliati della biologa marina Alison Kock e dell’ambientalista Philippe Cousteau, il libro fa luce sull’importanza della conservazione degli squali. C’è anche una sezione tecnica che descrive in dettaglio l’attrezzatura innovativa utilizzata per le foto, aggiungendo ulteriori approfondimenti su questo straordinario lavoro.

Scheda del libro



Sottotitolo: Squali

ISBN-13: 978-3836526098

ASIN/ISBN-10: 3836526093

Autori: Philippe Cousteau, Jr., Dr. Alison Kock, Arty Nelson

Fotografo: Michael Muller

Editore: TASCHEN

Edizione: 2 febbraio 2016

Pagine: 334

Formato: copertina rigida