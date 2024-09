Il miglior libro sulla lotta per la giustizia ambientale e la sovranità alimentare nei continenti di Vandana Shiva

La terra ha i suoi diritti è un libro di Vandana Shiva e Lionel Astruc sulla lotta globale per la giustizia ambientale e la sovranità alimentare.

Di cosa si tratta

In questo libro, Vandana Shiva accompagna i lettori in un duplice viaggio, partendo dalla sua terra natale in India e espandendosi a livello globale. Il primo viaggio è un tour intorno al mondo, che copre regioni come Africa, America Latina ed Europa. Si addentra in questioni cruciali come la sovranità alimentare, la lotta contro gli organismi geneticamente modificati (OGM) e l’impatto dell’agro-business sugli agricoltori. Attraverso incontri con agricoltori, comunità e gruppi locali, i lettori vengono introdotti a una sfida mondiale in nome dei diritti ambientali e democratici.

Il secondo viaggio è più personale e riflessivo, e narra l’attivismo pacifico durato decenni di Shiva. Il libro combina elementi di autobiografia con un acuto commento sociale. Shiva riflette sull’intersezione tra i diritti della Terra e i diritti umani. Descrive come la difesa delle risorse naturali sia essenziale per la sopravvivenza umana. Affronta anche argomenti di ricerca scientifica, battaglie legali e azioni quotidiane come il sostegno al cibo a chilometro zero.

Questo libro mette in luce la ferma posizione di Shiva contro le multinazionali che controllano le risorse naturali e le manipolazioni della bioingegneria, presentando la sua visione di un mondo più giusto e sostenibile.

Scheda del libro



Sottotitolo: La mia lotta di donna per un mondo più giusto

ISBN-13: 978-8830723580

ASIN/ISBN-10: 8830723584

Autori: Vandana Shiva, Lionel Astruc

Traduttore: Pier Maria Mazzola

Editore: EMI

Edizione: 10 novembre 2016

Pagine: 207

Formato: copertina flessibile