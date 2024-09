Il miglior libro sulla politica dei diritti degli animali e sulla governance etica nelle società moderne

La politica degli animali è un libro di Gianluca Felicetti che esplora il complesso rapporto tra politica e difesa dei diritti degli animali.

Di cosa si tratta

Il libro discute di come istituzioni politiche, governi e organizzazioni affrontano i diritti e il benessere degli animali, in particolare nel contesto della governance etica. Si concentra sui modi in cui gli animali sono influenzati da leggi, regolamenti e politiche che modellano il loro trattamento e la loro protezione all’interno della società. Felicetti approfondisce le responsabilità morali che gli esseri umani hanno nei confronti degli animali, sostenendo protezioni e riforme più forti. Con oltre 220 pagine, l’autore fornisce un’analisi approfondita delle pratiche attuali. Offre suggerimenti per migliorare il panorama politico che circonda il benessere degli animali.

Inoltre, il libro evidenzia vari casi ed esempi di come governi, organizzazioni e individui siano riusciti o meno ad affrontare questi problemi. Include un esame critico delle opinioni della società sugli animali e delle misure politiche che potrebbero essere adottate per migliorare la loro protezione. Questo lavoro ben documentato costituisce un contributo fondamentale alle discussioni sui diritti degli animali, esortando i lettori a riconsiderare la propria posizione sulle dinamiche politiche che governano questo importante argomento.

Scheda del libro



Vedi su Amazon Titolo: La politica degli animali

ISBN-13: 9791259792020

ASIN/ISBN-10: B0CJLB637K

Autore: Gianluca Felicetti

Editore: People

Edizione: Edizione standard (26 gennaio 2024)

Pagine: 226

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile