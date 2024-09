Il miglior libro sulla scienza e la politica del cambiamento climatico con un focus sulla responsabilità umana per l’impatto ambientale

I tempi stanno cambiando è un libro di Gianfranco Bettin che affronta il tema del cambiamento climatico, le sue cause e le possibili soluzioni.

Di cosa si tratta

Questo libro approfondisce le immense sfide ambientali che il pianeta deve affrontare a causa delle attività umane. Ogni secondo, enormi quantità di anidride carbonica (CO2) vengono rilasciate nell’atmosfera dalla combustione di combustibili fossili come carbone, petrolio e gas. Bettin fornisce una panoramica avvincente di come questo accumulo eccessivo di CO2 stia sconvolgendo la vita sulla Terra. Spiega gli elementi fondamentali di questa crisi. Descrive i ruoli del carbonio e dell’ossigeno, nonché la struttura chimica della CO2. Descrive al contempo l’impatto delle azioni umane.

Bettin utilizza dati aggiornati, tra cui i risultati del rapporto IPCC del 2021, per illustrare la gravità del cambiamento climatico e l’innegabile ruolo dell’umanità nel determinarlo. Conclude discutendo possibili soluzioni per mitigare il danno ambientale e il futuro dell’era dell’Antropocene. Una recensione di un utente descrive il libro come “un resoconto asciutto” dell’attuale crisi climatica, evidenziandone l’approccio chiaro e diretto all’argomento.

Scheda del libro



Titolo: I tempi stanno cambiando

Sottotitolo: Clima, scienza, politica

ISBN-13: 978-8833574424

ASIN/ISBN-10: 8833574423

Autore: Gianfranco Bettin

Editore: E/O

Edizione: 9 marzo 2022

Pagine: 218

Formato: copertina flessibile