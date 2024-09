Il miglior libro sulla scoperta del mondo inaspettato delle foglie da parte di educatori e bambini

Lasciate che vi parli di foglie è un libro di Stefano Sturloni che esplora le meraviglie nascoste delle foglie e il loro significato in natura.

Di cosa si tratta

Il libro invita i lettori a scoprire la bellezza e la complessità spesso trascurate delle foglie, che svolgono un ruolo fondamentale nel nostro mondo. Attraverso descrizioni vivide, Sturloni ci incoraggia ad apprezzare il modo in cui le foglie interagiscono con l’ambiente naturale, formando relazioni intricate con altri esseri viventi. Più che semplici oggetti ordinari, le foglie rivelano di custodire una potente ed enciclopedica storia della vita stessa, un mondo che può essere esplorato attraverso la semplice osservazione.

Con oltre 350 pagine, questo libro è rivolto a educatori, genitori e bambini. Incoraggia la curiosità per la natura e promuove l’apprendimento all’aperto, promuovendo l’esplorazione e la scoperta in contesti quotidiani. Promuovendo un apprezzamento condiviso tra adulti e bambini, cerca di liberarsi dalle tradizionali routine educative, accendendo la passione per l’apprendimento attraverso esperienze di prima mano. Secondo un recensore, il libro è pieno di bellissime illustrazioni e spunti significativi. È un viaggio accattivante negli aspetti invisibili della natura.

Scheda del libro



Titolo: Lasciate che vi parli di foglie

Sottotitolo: Educatori e bambini alla scoperta di un mondo insospettabile

ISBN-13: 978-8884349347

ASIN/ISBN-10: 8884349346

Autore: Stefano Sturloni

Editore: Edizioni Junior

Edizione: 14 novembre 2022

Pagine: 352

Formato: copertina flessibile