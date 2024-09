Il miglior libro sulla storia ambientale, il cambiamento climatico e l’economia politica nelle crisi moderne

Un autunno caldo è un libro di Andrea Fantini che esplora le crisi ecologiche e climatiche causate dall’attività umana e dai sistemi politici.

Di cosa si tratta

Questo libro intreccia storia ambientale, studi energetici, ecologia ed economia politica per analizzare criticamente l’attuale crisi climatica. Esaminando l’impatto dell’attività umana sulla biosfera, si chiede se la crisi sia il risultato dell’avidità dell’umanità o una conseguenza dei sistemi economici, sociali e politici stabiliti nel corso dei secoli. Fantini sostiene che la crisi globale può essere risolta solo trasformando gli stessi sistemi che l’hanno prodotta. Il libro rifiuta l’affidamento ai miracoli tecnologici e sottolinea la necessità di cambiamenti sistemici.

Oltre a questi temi principali, il libro discute l’adattabilità dell’umanità nel corso della storia, evidenziando come la società abbia affrontato rivoluzioni, disastri e cambiamenti significativi. Un recensore ha notato che la scrittura è sia vivida che approfondita. Fornisce numerosi riferimenti per i lettori che cercano di approfondire l’argomento. Un altro utente ha descritto il libro come una lettura essenziale per comprendere le complessità del cambiamento climatico e i suoi aspetti politici.

Scheda del libro



Vedi su Amazon Titolo: Un autunno caldo

Sottotitolo: Crisi ecologica, emergenza climatica e altre catastrofi innaturali

ISBN-13: 9791254500538

ASIN/ISBN-10: B0BHFJ8K12

Autore: Andrea Fantini

Editore: Codice

Edizione: 22 febbraio 2023

Pagine: 237

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile