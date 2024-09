Il miglior libro sulla storia e l’innovazione della viticoltura Bellussera nel territorio del Piave

La Bellussera è un libro di Diego Tomasi, Gianni Moriani e Attilio Scienza sull’invenzione e l’impatto di un sistema unico di allevamento della vite.

Di cosa si tratta

Questo libro esplora lo sviluppo del metodo Bellussera, una tecnica distintiva di viticoltura creata dai fratelli Bellussi a Tezze di Piave alla fine del XIX secolo. Si addentra in come questo sistema abbia rivoluzionato la viticoltura offrendo un modo più efficiente di coltivare le viti. È una parte importante del patrimonio agricolo della regione. Il metodo Bellussera è servito da modello cruciale per la gestione dei vigneti nell’area del Piave e il libro fornisce approfondimenti su come questa innovazione abbia caratterizzato l’industria vinicola locale e la sua identità culturale.

Inoltre, gli autori riflettono sulle sfide che la Bellussera deve affrontare oggi, tra cui l’adozione diffusa della viticoltura intensiva, che minaccia la conservazione di questa pratica tradizionale. Attraverso una combinazione di analisi storica e conoscenza pratica, questo libro cerca di preservare la memoria dell’importanza della Bellussera e del suo posto nella storia vitivinicola, in particolare nella regione del Piave.

Scheda del libro



Vedi su Amazon Titolo: La Bellussera

Sottotitolo: Storia di un’invenzione che innovò la viticoltura

ISBN-13: 978-8884350435

ASIN/ISBN-10: 8884350433

Autori: Diego Tomasi, Gianni Moriani, Attilio Scienza

Editore: Antiga Edizioni

Edizione: 15 dicembre 2017

Pagine: 136

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida