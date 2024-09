Il miglior libro sulla trasformazione del capitalismo attraverso la Rivoluzione d’Impatto e i suoi effetti globali

Impact è un libro di Ronald Cohen che esplora il modo in cui la Impact Revolution sta rimodellando il capitalismo in tutto il mondo.

Questo libro discute il cambiamento globale nel capitalismo e nella democrazia. Descrive la necessità di una nuova direzione nello sviluppo economico e sociale. Secondo Ronald Cohen, i modelli di investimento tradizionali non sono più sostenibili. L’obiettivo di questa rivoluzione è quello di affrontare questioni globali critiche, come la disuguaglianza di reddito e la sostenibilità ambientale, investendo in imprese che danno priorità all’impatto sociale e ambientale. Cohen, con la sua vasta esperienza nella finanza sociale e nel capitale di rischio, sostiene che le aziende possono generare un cambiamento positivo pur rimanendo redditizie. Il concetto di “Impact Revolution” è presentato come una soluzione che promuove la riduzione dell’esaurimento delle risorse naturali, garantendo al contempo che la ricchezza sia condivisa in modo più equo.

Il libro è pensato per imprenditori, investitori, filantropi e decisori politici che vogliono contribuire a un mondo più equo e sostenibile. Cohen sottolinea il potenziale delle aziende di essere sia etiche che di successo. Il testo è lungo oltre 190 pagine e cerca di ispirare i professionisti che credono in un approccio equilibrato alla redditività e alla responsabilità sociale. Tuttavia, un recensore critica alcune delle affermazioni. Descrive che gli esempi di aziende come Coca-Cola non riescono ad affrontare problemi ambientali più ampi come i rifiuti di plastica.

Sottotitolo: La rivoluzione che sta cambiando il capitalismo

