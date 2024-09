Il miglior libro sulla vita delle balene, i cambiamenti climatici e il nostro posto nel mondo attraverso approfondimenti ecologici

Le regine dell’abisso è un libro di Rebecca Giggs che approfondisce il modo in cui la vita delle balene riflette le condizioni ambientali dei nostri oceani.

Di cosa si tratta

Questo libro trae origine dal momento in cui Rebecca Giggs incontrò una megattera arenata su una spiaggia australiana, che la portò a esplorare come la vita delle balene sia intrecciata con le sfide ecologiche odierne. In oltre 400 pagine, Giggs unisce storia naturale, scienza e filosofia per presentare un’analisi approfondita di queste maestose creature. Il testo rivela come la nostra conoscenza delle balene si sia evoluta attraverso le recenti tecnologie e discute di come questi animali affrontino il cambiamento climatico.

I lettori vengono introdotti a specie rare di balene, alla natura misteriosa dei loro canti e persino a dettagli affascinanti come lo studio del cerume delle balene per tracciare l’esposizione ai contaminanti nel corso della loro vita. Giggs indaga anche su come le popolazioni di balene potrebbero aiutare a ridurre i livelli di anidride carbonica, illustrando al contempo le minacce poste dall’inquinamento da plastica e dall’attività umana negli oceani. Traendo paragoni con gli scritti ambientali di Rachel Carson, il libro evidenzia il più ampio significato ecologico della comprensione della vita delle balene oggi.

Scheda del libro



Titolo: Le regine dell'abisso

Sottotitolo: Come la vita delle balene ci svela il nostro posto nel mondo

ISBN-13: 978-8855231251

ASIN/ISBN-10: 8855231251

Autore: Rebecca Giggs

Traduttore: Teresa Albanese

Editore: Aboca Edizioni

Edizione: 30 settembre 2021

Pagine: 416

Recensioni:

Formato: copertina flessibile