Il miglior libro sulla vita e l’eredità di Nikolaj Vavilov e il suo contributo alla conservazione della biodiversità nella Russia sovietica

Il genio dei semi è un libro di Peter Pringle che approfondisce la vita di Nikolaj Vavilov, uno scienziato pioniere della biodiversità.

Di cosa si tratta

Il genio dei semi di Peter Pringle racconta la drammatica storia di Nikolaj Vavilov, un brillante scienziato che, agli albori della genetica, si proponeva di combattere la fame nel mondo coltivando piante in grado di sopravvivere in climi estremi e in ambienti diversi. Il suo progetto visionario, finanziato dal primo regime bolscevico, prevedeva la raccolta di migliaia di semi da tutto il mondo per creare una vasta collezione di biodiversità vegetale.

Tuttavia, dopo la morte di Lenin, la missione un tempo promettente di Vavilov incontrò una tragica opposizione. La sua lealtà alla scienza e le collaborazioni internazionali lo resero un bersaglio per il regime di Stalin. Accusato di sabotaggio e spionaggio, Vavilov fu sottoposto a persecuzione da parte della polizia segreta, che lo portò alla morte in una prigione sovietica, ironicamente, per fame. Attraverso documenti inediti dagli archivi dell’URSS, Pringle ripercorre le complesse forze politiche e personali che portarono alla caduta di uno scienziato che cercava di sfamare il mondo.

Carlo Petrini, nella sua prefazione, sottolinea come la precoce comprensione da parte di Vavilov della biodiversità agricola come elemento chiave per la sicurezza alimentare globale sia ancora attuale.

Scheda del libro



Sottotitolo: Nikolaj Vavilov, pioniere della biodiversità

Autore: Peter Pringle

Prefazione: Carlo Petrini

Traduttore: David Scaffei

Editore: Donzelli

