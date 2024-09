Il miglior libro sull’agroecologia e sul ruolo della scienza e della politica nell’agricoltura sostenibile

Sulla via della madre terra è un libro di Miguel A. Altieri e Peter M. Rosset che discute di agroecologia, concentrandosi sul suo potenziale per risolvere le attuali sfide agricole.

Di cosa si tratta

Questo libro spiega come il sistema alimentare globale si basi in larga misura su pratiche agricole industriali che non sono sostenibili. Queste pratiche sono dannose in quanto contribuiscono alle emissioni di gas serra e la produzione alimentare è dominata da poche aziende, portando alla produzione di cibo malsano. L’agroecologia, tuttavia, presenta una soluzione praticabile offrendo metodi di coltivazione più sostenibili. Descrive gli aspetti biologici, culturali ed economici dei sistemi agricoli, consentendo un approccio più ecologico all’agricoltura.

Gli autori tracciano il contesto storico dell’agroecologia, mostrando come inizialmente sia stata respinta ma ora stia guadagnando terreno con il supporto di importanti istituzioni, tra cui le Nazioni Unite e persino alcune aziende. Tuttavia, il libro si chiede criticamente se queste istituzioni stiano abbracciando i veri principi dell’agroecologia o stiano tentando di cambiarne il significato. In oltre 200 pagine, gli autori offrono un’analisi approfondita della capacità dell’agroecologia di affrontare le sfide sociali, economiche e ambientali nel 21° secolo.

Scheda del libro



Titolo: Sulla via della madre terra. Agroecologia

Sottotitolo: una rivoluzione tra scienza e politica

ISBN-13: 978-8855230070

ASIN/ISBN-10: 8855230077

Autori: Miguel A. Altieri, Peter M. Rosset

Traduttore: Domenico Giusti

Editore: Aboca Edizioni

Edizione: 4 dicembre 2019

Pagine: 205

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile