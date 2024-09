Il miglior libro sull’ascesa e la caduta dell’idea di natura e della sua sottomissione attraverso la storia

La natura sottomessa è un libro di Philipp Blom che esplora il complesso rapporto tra umanità e natura nel corso della storia.

Di cosa si tratta

Questo libro approfondisce le narrazioni storiche e filosofiche che hanno caratterizzato la percezione della natura da parte dell’umanità. Blom traccia le origini di idee chiave che hanno diviso cultura ed ecologia, esplorando come concetti come le gerarchie naturali abbiano giustificato varie forme di dominio. Attraverso queste, gli esseri umani hanno storicamente imposto il controllo, non solo sulla natura ma anche su altri esseri umani, rafforzando disuguaglianze come il genere o la sottomissione nazionale. L’autore riesamina queste ideologie dalle idee illuministe ai moderni sistemi economici, mostrando come sia il capitalismo che il comunismo abbiano mosso guerra alla natura in modi diversi.

Nelle ultime parti, Blom riflette su come possiamo reimmaginare la nostra connessione con il mondo. Mette in discussione le narrazioni occidentali dominanti analizzando le rappresentazioni simboliche, dalle pitture rupestri ai paesaggi di Turner, e offre nuovi modi di pensare oltre il pensiero catastrofico, incoraggiando un approccio filosofico per rendere il mondo di nuovo più abitabile.

Scheda del libro



Vedi su Amazon Titolo: La natura sottomessa

Sottotitolo: Ascesa e declino di un’idea

ISBN-13: 978-8829717910

ASIN/ISBN-10: 8829717916

Autore: Philipp Blom

Traduttore: Francesco Peri

Editore: Marsilio

Edizione: 21 marzo 2023

Pagine: 352

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile