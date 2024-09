Il miglior libro sulle scelte personali per migliorare la felicità e la sostenibilità dell’intero pianeta

Effetti farfalla è un libro di Grammenos Mastrojeni che analizza come cinque decisioni personali possano avere un impatto sulla sostenibilità e sulla felicità globali.

Di cosa si tratta

Il libro presenta cinque importanti scelte quotidiane (*mangiare*, *vestirsi*, *muoversi*, *smaltire* e *spendere*) che, se fatte in modo più consapevole, potrebbero dare vita a un mondo più sostenibile ed equo. Gli autori sostengono che non si tratta di creare nuove tecnologie, ma di prendere decisioni migliori nella vita quotidiana, influenzando tutto, dal *riscaldamento globale* al benessere personale. Il concetto di “effetto farfalla” viene utilizzato per mostrare come piccoli cambiamenti nel nostro comportamento possano portare a conseguenze globali significative.

Ogni capitolo è dedicato a una delle cinque scelte, spiegando come le azioni individuali, come ciò che consumiamo o come viaggiamo, contribuiscano a un’equazione più ampia di sostenibilità, giustizia e pace. Il tono è pratico, mostrando come la responsabilità personale possa avere un impatto planetario senza richiedere sacrifici estremi. Alcune recensioni concordano con le idee fondamentali, ma suggeriscono che certi argomenti, come i benefici dei prodotti biologici locali, avrebbero potuto essere spiegati più approfonditamente.

Scheda del libro



Vedi su Amazon Titolo: Effetti farfalla

Sottotitolo: 5 scelte di felicità per salvare il pianeta

ISBN-13: 978-8832963847

ASIN/ISBN-10: 8832963841

Autore: Grammenos Mastrojeni

Editore: Chiarelettere

Edizione: 14 gennaio 2021

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile