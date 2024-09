Il miglior libro sulle contraddizioni ambientali e le sfide climatiche globali in nove paesi del mondo

Non è un cambio di stagione è un libro di Martín Caparrós che esplora l’impatto del cambiamento climatico in diverse nazioni, esaminando al contempo le contraddizioni dell’attivismo ambientale.

Di cosa si tratta

Questo libro offre uno sguardo critico alla lotta in corso nel mondo contro il cambiamento climatico, descrivendola come un movimento complesso e spesso contraddittorio. Caparrós presenta un mix di cronaca giornalistica e saggio riflessivo, concentrandosi su nove paesi come Brasile, Nigeria, Mongolia e Stati Uniti, dove gli effetti del cambiamento climatico sono più pronunciati. Attraverso il suo viaggio in queste nazioni, fa luce su come il cambiamento climatico colpisce i meno privilegiati, contrapponendolo a come l’ambientalismo si è trasformato in una causa alla moda per le élite globali.

Oltre a esplorare le realtà degli impatti climatici, Caparrós analizza criticamente la commercializzazione dell’ambientalismo e come a volte trascuri le esigenze dei più vulnerabili. Con un approccio ponderato e ironico, mette in discussione le motivazioni alla base delle principali iniziative contro il riscaldamento globale e come questi sforzi spesso servano più come iniziative imprenditoriali che come veri e propri sforzi per affrontare il problema principale.

Scheda del libro



Titolo: Non è un cambio di stagione

ISBN-13: 978-8866270218

ASIN/ISBN-10: 8866270210

Autore: Caparrós Martín

Editore: Ambiente

Edizione: 28 settembre 2011

Pagine: 272

Formato: copertina flessibile