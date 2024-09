Il miglior libro sulle indagini sulle lobby del cibo artificiale e il loro impatto sulla produzione alimentare globale

Carne artificiale? No, grazie è un libro di Gilles Luneau che esplora il ruolo della produzione alimentare artificiale nell’agricoltura moderna.

Di cosa si tratta

Questo libro presenta un’indagine dettagliata sulla crescente presenza di cibo artificiale, tra cui *carne coltivata in laboratorio*, uova, latticini e pesce. Mette in discussione le conseguenze a lungo termine di questa tendenza, esaminando le forze alla base del cambiamento globale verso un cibo scollegato dall’agricoltura tradizionale. L’attenzione è rivolta al settore emergente dell’agricoltura cellulare, in cui il cibo viene prodotto utilizzando sostituti sintetici o cellule animali coltivate. Il libro approfondisce le connessioni nascoste tra potenti *startup*, i loro finanziatori e il movimento vegano che supporta queste iniziative.

Attraverso interviste e ricerche condotte sia negli Stati Uniti che in Europa, il libro esamina attentamente i finanziamenti consistenti che affluiscono a questo settore, sollevando preoccupazioni etiche e nutrizionali sugli alimenti prodotti in laboratorio. Evidenzia inoltre le contraddizioni tra la promessa di questi alimenti di risolvere il cambiamento climatico e nutrire il mondo e la cruda realtà del loro potenziale impatto sulla natura. Con oltre 300 pagine, questa ricerca approfondita cerca di portare alla luce gli aspetti meno noti della lobby del cibo artificiale e le sue implicazioni per le nostre diete future.

Scheda del libro



Sottotitolo: La prima grande inchiesta sulle lobby del cibo in provetta

ISBN-13: 978-8832902136

ASIN/ISBN-10: 8832902133

Autore: Gilles Luneau

Presentazione: Giorgio Cantelli Forti

Traduttore: Federico Cenciotti

Editore: Castelvecchi

Edizione: 4 novembre 2021

Pagine: 304

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile