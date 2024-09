Il miglior libro sulle leggi sui media, la violenza e l’ecologia di Marshall McLuhan

L’uomo e il suo messaggio è un libro di Marshall McLuhan che esplora l’intersezione tra media, società e violenza.

Di cosa si tratta

Questo libro, scritto da Marshall McLuhan e tradotto da F. Valente, approfondisce la relazione tra le leggi sui media, il comportamento umano e l’effetto sulla società. McLuhan è rinomato per la sua acuta intuizione sugli impatti dei media sulla vita moderna e, in quest’opera, esplora ulteriormente questi temi, aggiungendo un focus sulla crescente violenza nei media e la sua influenza sulla moralità sociale. Il libro offre riflessioni sull’ecologia e sul ruolo che i media svolgono nel plasmare l’interazione umana con l’ambiente.

Con oltre 200 pagine, è strutturato in un modo che mescola le visioni teoriche uniche di McLuhan con intuizioni pratiche. L’opera è presentata come uno strumento analitico, come nota un recensore, per comprendere le distorsioni morali in corso nel mondo odierno. Questo libro rappresenta una risorsa fondamentale per coloro che sono interessati agli studi sui media, alla cultura e alla critica sociale, arricchita dall’esplorazione distintiva di McLuhan dei media come estensione della coscienza umana.

Titolo: L'uomo e il suo messaggio, le leggi dei media, la violenza, l'ecologia, la religione

ISBN-13: 978-8871981772

ASIN/ISBN-10: 8871981774

Autore: Marshall McLuhan

Traduttore: F. Valente

Editore: SugarCo

Edizione: 18 aprile 1996

Pagine: 208

Recensioni:

Formato: copertina flessibile