Il miglior libro sulle leggi universali della crescita, dell’innovazione, della sostenibilità e del ritmo della vita negli organismi e nelle città

Scala è un libro di Geoffrey West che esplora le leggi universali che governano la crescita e l’evoluzione dei sistemi, dagli organismi alle città e alle aziende.

Di cosa si tratta

Questo libro approfondisce l’idea che tutti i sistemi complessi, siano essi organismi biologici, città o aziende, siano governati da leggi universali di crescita ed evoluzione. L’autore, Geoffrey West, applica principi matematici per spiegare come questi sistemi, nonostante le loro differenze, condividano comportamenti comuni che possono essere previsti. Confrontando fenomeni come il tasso metabolico del corpo umano con il patrimonio netto aziendale o i brevetti delle città, West dimostra una relazione matematica coerente tra dimensioni e funzione.

Sottolinea che con l’aumentare delle dimensioni aumenta anche la prevedibilità di certi tratti, consentendo la pianificazione e la sostenibilità futura del nostro mondo. West introduce argomenti di biologia, fisica, scienze sociali ed economia per esplorare sfide come il cambiamento climatico, la gestione delle risorse e la sostenibilità. Il suo approccio teorico fornisce una nuova prospettiva su come i sistemi interconnessi modellano il nostro futuro, mirando a ispirare soluzioni innovative per problemi globali.

Scheda del libro



Vedi su Amazon Titolo: Scala

Sottotitolo: Le leggi universali della crescita, dell’innovazione, della sostenibilità e il ritmo di vita degli organismi, delle città, dell’economia e delle aziende

ISBN-13: 978-8804687146

ASIN/ISBN-10: 8804687142

Autore: Geoffrey West

Traduttore: Tullio Cannillo

Editore: Mondadori

Edizione: 17 aprile 2018

Pagine: 512

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida