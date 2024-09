Il miglior libro sulle risorse naturali, le catene di approvvigionamento globali e il sistema politico mondiale

Il re nero è un libro di Leif Wenar che esplora le implicazioni globali delle risorse naturali, in particolare del petrolio, sulla libertà, la giustizia e la sicurezza in tutto il mondo.

Di cosa si tratta

Leif Wenar, filosofo politico, offre uno sguardo completo su come le risorse naturali, in particolare il petrolio, modellano le strutture politiche globali e alimentano i conflitti. Sostiene che queste risorse, pur essendo essenziali per la vita moderna, agiscono anche come una maledizione per le nazioni che le producono. Wenar spiega come queste materie prime siano legate a una riduzione della libertà e della giustizia nei paesi in cui hanno origine, suggerendo che i nostri acquisti quotidiani, dal carburante alla spesa, potrebbero indirettamente sostenere alcuni dei leader più pericolosi del mondo.

Il libro approfondisce il funzionamento delle catene di fornitura delle risorse naturali, rivelando i meccanismi nascosti che ostacolano la democrazia e lo sviluppo globale. Wenar propone strategie pratiche per allontanarsi dalle “risorse di sangue”, puntando a un’economia mondiale più sicura e giusta. Esorta i cittadini di tutto il mondo ad agire per una rivoluzione pacifica nel modo in cui gestiamo le risorse. È un appello tempestivo e urgente per affrontare sfide importanti come la disuguaglianza e il cambiamento climatico.

Scheda del libro



Sottotitolo: Petrolio, risorse naturali e le regole che governano il mondo

ISBN-13: 978-8861052499

ASIN/ISBN-10: 8861052495

Autore: Leif Wenar

Traduttore: Domenico Melidoro

Editore: Luiss University Press

Edizione: 3 novembre 2016

Pagine: 601

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile