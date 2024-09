Il miglior libro sulle rivoluzionarie scoperte ambientali di dieci donne scienziate che hanno caratterizzato il nostro mondo

Prime è un libro curato da Mirella Orsi e Sergio Ferraris, che esplora i contributi di grande impatto di dieci scienziate alla scienza ambientale.

Di cosa si tratta

Questo libro fa luce sugli incredibili risultati di dieci donne nel campo delle scienze ambientali, evidenziando le loro scoperte critiche e il loro impatto sul mondo. Dall’innovativa ricerca sull’energia solare di Mária Telkes all’influente lavoro di Rachel Carson sui pesticidi in “Silent Spring”, le storie di queste donne straordinarie rivelano momenti cruciali nella storia ambientale. include figure come Sylvia Earle ed Eunice Newton Foote, il cui lavoro sull’esplorazione sottomarina e sui gas serra ha caratterizzato la moderna comprensione della natura.

La narrazione accompagna i lettori in un viaggio attraverso innovazioni rivoluzionarie, come l’eliminazione del DDT, e l’esplorazione di questioni ambientali che vanno dal ciclo di vita delle farfalle alle lotte tra umanità e natura in Africa. Ogni capitolo si concentra su una figura scientifica chiave, rendendo la loro vita e il loro lavoro accessibili e informativi. Secondo un recensore, il libro è avvincente e adatto anche all’istruzione scolastica. Offre approfondimenti approfonditi su come le donne continuano a influenzare la scienza e la conservazione ambientale.

Dieci scienziate per l'ambiente

Mirella Orsi (a cura di), Sergio Ferraris (a cura di)

Maurizio Melis

Codice

6 settembre 2023

